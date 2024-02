Sanremo, 15 trattori in viaggio verso l’Ariston. “Porteremo sul palco le nostre paure”

Sanremo, 7 febbraio 2024 – Alla fine i trattori raggiungeranno l’Ariston. Il movimento ‘Riscatto agricolo’ ha infatti accettato l’invito di Amadeus di salire sul palco di Sanremo 2024 per esporre le ragioni della protesta che da settimane sta animando il mondo agricolo europeo e italiano. Il direttore artistico del Festival aveva lanciato la proposta: dare un microfono ai manifestanti che in questi giorni stanno bloccando le autostrade (e non solo) per far sentire le proprie ragioni. Danilo Calvani, leader del Comitato degli agricoltori traditi, aveva annunciato la partecipazione adi un loro rappresentante, ma poco dopo la Rai aveva smentito contatti.

Adesso è il coordinamento nazionale di ‘Riscatto agricolo’ ad annunciare che “una delegazione di circa 15 trattori partirà dal presidio di Melegnano questa sera verso le ore 20 e raggiungerà in nottata Sanremo”. "Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche – fa sapere – per illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni", spiega il movimento. La delegazione sarà composta tutta da giovani agricoltori: Alessandra Oldoni, di Bergamo, Giulia Goglio, di Lodi, Davide Pedrotti, di Brescia e Fabio Pizzaris, di Cagliari, tutti rappresentanti del movimento Riscatto Agricolo, organizzatore dell'iniziativa.

La manifestazione di Roma: migliaia di trattori al Circo Massimo

Nel frattempo prosegue la macchina organizzativa per la manifestazione a Roma in programma la prossima settimana. Non c’è ancora una data ma si ipotizza il Circo Massimo come location. Lo fa sapere Danilo Calvani. “Attendiamo migliaia di mezzi, fra trattori e camion – dice il leader del Cra Agricoltori Traditi –. Domani prenderà il via la mobilitazione e inizieranno a riempirsi i presidi attorno alla capitale. Non sappiamo il giorno esatto della manifestazione, ma presumibilmente nella seconda metà della prossima settimana. Non vogliamo bandiere dei partiti, dei sindacati, né politici. Noi siamo apolitici”.