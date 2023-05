Torremaggiore, il padre killer: “Jessica si è trovata lì nel momento sbagliato”

Torremaggiore (Foggia), 9 maggio 2023 – Jessica “si è trovata lì nel momento sbagliato”. Sono le parole di Taulant Malaj messe a verbale durante l’interrogatorio con il pm. Malaj, 45 anni, è in carcer, accusato dell’omicidio della figlia oltre che di Massimo De Santis, 51 anni, presunto amante della moglie.

Prima Malaj ha finito a coltellate il vicino di casa ‘rivale’, poi è tornato in casa e si è scagliato contro Tefta, 39 anni. Ma Jessica, 16 anni, è entrata nella camera da letto. “Voleva proteggere la mamma, allora ho colpito anche lei: manco mi ero reso conto di chi fosse. Purtroppo si è trovata nel momento sbagliato”. In casa c’era anche Leonardo, 5 anni, che nel frattempo si era nascosto dietro il divano. “Quando mi sono reso conto di cosa avevo fatto l'ho preso in braccio'', ha detto l’uomo. Alla domanda se volesse bene a Jessica, la risposta è stata sintetica, ma senza tentennamenti: “Sì”.

Fermato dopo il duplice delitto, Malaj ha ricostruito i difficili rapporti coniugali. Era convinto che la moglie si vedesse di nascosto con De Santis da più di un anno. I due si sarebbero conosciuti per un incidente. “Spesso mangiavano insieme – ha raccontato – . Un giorno lui l’ha portata in giro con la sua Maserati”. Il 45enne li spiava e di quei pranzi ci sarebbero anche delle video registrazioni.

Malaj un video l’ha fatto anche dopo la mattanza. Ha immortalato la scena, cadaveri compresi. Poi ha inviato tutto a un amico. Quelle immagini sono finite in rete. “L'ho fatto così, non c'è un motivo particolare – ha spiegato al magistrato – In quel momento avevo il diavolo in testa”.