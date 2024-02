Le date del test di Medicina 2024. Ci sono novità importanti

Roma, 15 febbraio 2024 – Sono uscite le date del test di Medicina. Le prove si terranno il 28 maggio e il 30 luglio 2024. Lo ha deciso il Ministero dell’Università. Rispetto all’anno scorso non ci sarà più il meccanismo di equalizzazione perché il test è uguale per tutti i candidati: 60 domande in 100 minuti (invece che le consuete 50), come riporta Orizzontescuola. Nello specifico, i 60 quiz sarebbero così suddivisi: 4 per le competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 dedicati a ragionamento logico e problemi, 23 per Biologia, 15 per Chimica e 13 per Fisica e Matematica.

La prova sarà ripetibile e lo studente potrà inserire a fine agosto il risultato migliore per formare la graduatoria e per l’assegnazione alle diverse università.

Dall’anno prossimo invece ci sarà un cambio di rotta, con un sistema totalmente cambiato, come annunciato dalla ministra Anna Maria Bernini. Per quest’anno resta aperta la questione degli studenti di quarta superiore che l’anno scorso avevano affrontato la prova ottenendo un risultato utile per la graduatoria. Sono circa 3000 studenti che, per effetto della sentenza del Tar, dovranno ripetere l’esame. Il ministero sta monitorando la loro situazione per capire se si potrà trovare una soluzione rispettando la sentenza e l’azione del Consiglio di Stato.