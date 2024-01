Test di medicina di febbraio 2024 rinviato: le ipotesi sulla nuova data. Tolc Med nel mirino, cosa può cambiare

Roma, 5 gennaio 2024 – Ancora problemi per quanto riguarda il test d’ingresso a medicina: dopo le criticità espresse l’anno scorso da studenti e associazioni per il Tolc Med, che ha sostituito la prova unica nazionale, è stata rimandata la prima sessione di quest'anno, originariamente prevista a febbraio. Si dovrà quindi aspettare quantomeno marzo, con la seconda sessione che potrebbe balzare ad aprile o addirittura a maggio. Una notizia che era già nell’aria, visto che al 3 gennaio, come fatto notare da Askanews, non era stato ancora pubblicato alcun decreto che desse inizio all’iter per l’organizzazione della prova di febbraio.

Attualmente il test consiste in 50 domande da completare entro 90 minuti, con la possibilità di presentarsi a 2 diverse sessioni, entrando in graduatoria col punteggio migliore. A tal proposito è fondamentale il punteggio equalizzato, un calcolo matematico che misura la difficoltà della prova, ‘regolando’ il punteggio finale.

Sulla base di migliaia di ricorsi, il 25 ottobre il giudice del Tar aveva espresso dubbi sul funzionamento dei Tolc Med, chiedendo al consorzio Cisia – che li elabora – di presentare una relazione entro fine novembre 2023 per spiegare “numero dei quesiti componenti la banca dati; criteri e modalità di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nei vari turni; modalità di calcolo del punteggio equalizzato, a tal fine indicando gli effetti del meccanismo di equalizzazione sul punteggio del singolo quesito, in relazione a ciascun possibile esito (risposta esatta, errata o non data) e, per ciascuno di detti esiti, rispetto a diversi scenari di difficoltà del quesito”. Il rapporto, consegnato in ritardo, non avrebbe però fornito le risposte necessarie.

L’ingegnere Carmelo Pino, esperto di intelligenza artificiale ed autore di una contro-perizia presentata al Tar dal team legale che assiste circa 3.000 ricorrenti, ha evidenziato che il criterio del test “non è idoneo ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo che la stessa si era prefissata di raggiungere attraverso il ricorso all’equalizzazione, ossia maggiore equità tra i candidati”. Infatti, il metodo di selezione casuale delle domande non esclude che a un candidato possano comparire esclusivamente domande difficili, e a un altro solo quelle semplici.

Anche la ministra dell’Università Anna Maria Bernini si è schierata contro i Tolc, etichettandoli come “antistorici”. Tuttavia, è difficile che il sistema venga abbandonato ora, in quanto è biennale e molti hanno incominciato a sostenere la prova già dal quarto superiore. Di conseguenza è più probabile che, riprendendo le parole della ministra, si richieda a Cisia un sistema basato “su quesiti selezionati da una banca dati aperta e pubblica” e una revisione dell’equalizzazione dei punteggi. Risposte più chiare sono attese per il 10 gennaio, data nella quale è prevista un’udienza al Tar.