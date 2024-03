Terremoto oggi avvertito in Puglia: sui social panico da Brindisi a Taranto. La scossa di magnitudo 5.7 in Grecia

Atene, 29 marzo 2024 – È stata avvertita anche in Puglia, Calabria e Sicilia la scossa di terremoto di magnitudo 5.7 avvenuta in Grecia, nella Costa Occidentale del Peloponneso, alle 8.12 ora italiana e registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Numerose le segnalazioni, anche attraverso i commenti sui social network, da Brindisi, Lecce, Gallipoli, Taranto, ma anche da Calabria e Sicilia.

Sentito il terremoto che hanno fatto in Grecia come iniziare benissimo il venerdì santo — Elisabetta (@Iabetti) March 29, 2024

Eh ballano i lampadari, di quadri non ne è caduto nessuno stavolta... "sisi, è un terremoto". Fine. — voormas (@Voormas) March 29, 2024

Il sisma è stato registrato al largo degli isolotti greci di Strofadi nel Mar Jonio (ovest), secondo l'Osservatorio euromediterraneo, senza causare vittime o danni rilevanti, secondo i media. “La scossa è stata registrata alle 09,12 ora locale (07,12 GMT) ad una profondità di 20 km in una regione dove i terremoti sono frequenti”, ha dichiarato il sismologo Gerassimos Papadopoulos alla televisione pubblica Ert.

La mappa

Secondo Papadopoulos, al terremoto sono seguite due scosse di assestamento di magnitudo 2,9 e 4,5. La scossa è stata avvertita anche nella vicina isola di Zante e nella penisola del Peloponneso. L'Osservatorio di Atene aveva inizialmente segnalato due terremoti successivi di magnitudo 5,2 e 5,7, ma Papadopoulos non ha escluso "un errore di sistema” e ha riferito di un unico terremoto di magnitudo 5,7 sulla scala Richter. Le Strofadi sono costituite da due isolotti, uno disabitato e l'altro che ospita un monastero.

"È troppo presto per dire se questo sia il terremoto principale", ha affermato il sismologo. Efthymios Lekkas, presidente dell'Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti (Oasp) ha precisato che il sisma desta grande preoccupazione perché è stato registrato in un'area marina con una grande profondità focale. "Tuttavia, si tratta di un terremoto che non sembra avere alcun impatto sulle infrastrutture edilizie e sulle persone", ha osservato.