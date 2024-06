Super intervento in 3D. Nuovo naso a un bimbo

Era privo della piramide nasale a causa di una complicanza post partum e vedere gli altri bambini, soprattutto il gemello, crescere con un ‘nasino’ che lui non aveva gli creava disagio. Grazie all’intervento del team di chirurghi del Meyer di Firenze e all’uso della tecnologia 3D, il bambino di 5 anni, nato prematuro alla 28esima settimana, ha un naso identico a quello del gemello. Proprio lui è stato usato come ‘modello’ per la progettazione del nuovo naso realizzato con la stampa 3D.