Studente bocciato tre volte alle medie, il Tar lo promuove: “È molto intelligente”

Milano, 17 settembre 2024 – Come può un adolescente "brillante, capace e dotato di notevole intelligenza emotiva” ripetere per 4 volte la seconda media? Se lo sono chiesti i giudici del Tar della Lombardia, sollecitati dai genitori di un 15enne dopo il terzo stop di fila imposto dai docenti di una scuola del Lodigiano.

La risposta è stata perentoria: bocciatura annullata. Il collegio chiamato a pronunciarsi su un tema così delicato si è concentrato sulla relazione della psicologa che la scuola ha affiancato al minore per fargli "esternare e affrontare difficoltà e fragilità”.

La professionista ha parlato del "totale disinvestimento” del ragazzo nei confronti di una scuola “di cui è stanco e avvilito”, sottolineando però che il minore è dotato di una “notevole intelligenza emotiva” che gli permette di “leggere il mondo non solo dei pari, ma anche degli adulti”.

Tuttavia, "sia il contesto scolastico sia quello familiare non lasciano spazio al minore, che allo stato attuale mostra un notevole bisogno di raccontare e di raccontarsi e, come ogni 15enne, affrontare la dura lotta del ’chi sarò io?’” Conclusione: “Ha tutti gli strumenti e le capacità per intraprendere questo percorso, ma necessita di un lavoro terapeutico stabile e continuativo”.

Considerazioni di cui i prof non hanno tenuto conto, secondo i giudici. Che hanno ricordato che alle medie la non ammissione è l’eccezione, non la regola.