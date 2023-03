Spinto sotto il treno "Adesso mio figlio si sposta solo in bus E gli amici lo scortano" Parla la mamma del quattordicenne aggredito dai bulli in stazione "Vivo per miracolo. Io e mio marito non riusciamo a guardare quel video. Gli aggressori devono stare in carcere. Scuse dai genitori? Mai sentiti".