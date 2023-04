Sicurezza sui binari, al via la campagna di Ferrovie dello Stato

Il Polo infrastrutture di Ferrovie dello Stato, con il patrocinio del ministero dei Trasporti, lancia la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza ferroviaria e stradale, il rispetto delle regole e i comportamenti da adottare in stazione. Ma anche nelle vicinanze di binari e passaggi a livello. Obiettivo della campagna ’Regole. Una sicurezza per la tua sicurezza’ è invitare le persone a non sottovalutare i pericoli che possono verificarsi a seguito di un attraversamento improprio dei binari a piedi, su mezzi a due ruote o in automobile, ma anche nell’oltrepassare la linea gialla nelle stazioni.

Ogni anno in media si verificano circa 250 incidenti ai passaggi a livello che nel 10% dei casi hanno comportato conseguenze gravi o mortali. Inoltre, si rilevano oltre 2.600 indebite presenze sui binari o lungo la linea ferroviaria che, fra decessi e feriti gravi, sono risultate fatali in circa duecento casi.