Si sente male nel suo studio di Rimini. Grave lo psichiatra e criminologo Meluzzi

Sono gravi le condizioni di Alessandro Meluzzi, 68 anni, psichiatra e criminologo noto anche per essere di frequente ospite di trasmissioni tv, per le sue posizioni spesso conservatrici che lo hanno fatto finire al centro di polemiche. Sabato pomeriggio ha avuto un malore mentre si trovava nel suo studio di Rimini ed è stato portato d’urgenza dal 118 prima all’ospedale riminese e poi al Bufalini di Cesena, dove sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La situazione clinica, dopo l’operazione, sarebbe stabile. Come criminologo è stato consulente della difesa di Rudy Guede, di Massimo Giuseppe Bossetti e di recente anche di Giovanni Padovani, il 28enne a processo a Bologna per l’omicidio dell’ex Alessandra Matteuzzi. Un passato in politica, è stato senatore tra il 1994 e il 2001, eletto con il Polo per le Libertà e Forza Italia.