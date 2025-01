Si salvò dall’incidente in ambulanza a Napoli. Muore pochi giorni dopo la caduta con la moto

Pochi giorni fa, il 12 gennaio, a Napoli l’ambulanza sulla quale era a bordo rimase coinvolta in un incidente, ma quella volta Marilena Romano (foto) riuscì a salvarsi. Ieri, invece, il destino non è stato lo stesso per l’infermiera del 118. Ha perso il controllo della sua moto, lungo la Statale 7 quater all’altezza delle uscite Lago Patria e Varcaturo, un veicolo l’ha travolta e lei è morta, a soli 31 anni. Romano prestava servizio alla postazione 118 di Marano. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente ma qualcuno avanza ipotesi e chiama in causa una buca che avrebbe fatto perdere il controllo all’infermiera. Sulla pagina Facebook di ’Nessuno tocchi Ippocrate’, un’associazione che di solito segnala aggressioni al personale medico e sanitario, le sorti dell’infermiera sono state seguite con apprensione sin dai primi istanti. "Tutta colpa di una buca", titola una dei tanti post, ma al momento l’ipotesi non risulterebbe. Il conducente del veicolo che l’ha travolta si è subito fermato e l’ha soccorsa, ma la donna è poi morta in ospedale.