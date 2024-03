Sequestrata e abusata. Incubo per una 12enne Una 12enne a Verona è stata sequestrata e abusata da due sconosciuti. Due cittadini indiani di 37 e 47 anni sono in carcere come indiziati, ma si dichiarano innocenti. Il gip dovrà convalidare i sospetti durante l'interrogatorio di garanzia.