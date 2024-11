Sciopero dei treni: disagi e cancellazioni. Migliaia di passeggeri fermi nelle stazioni

Un’adesione del 75% secondo i sindacati autonomi, che ha provocato disagi soprattutto al centro nord per migliaia di passeggeri fermi alle stazioni. Sono stati oltre un centinaio i convogli cancellati, da Milano a Napoli, per lo sciopero di 24 ore del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, (tranne Piemonte e Valle d’Aosta), che chiedono interventi a tutela della sicurezza, riduzione dell’orario di lavoro, maggiori riposi e aumenti di stipendio. Lunghe file, soprattutto di turisti, per chiedere informazioni alle biglietterie e agli sportelli dell’hub di Santa Maria Novella a Firenze per le numerose cancellazioni e punte di ritardo fino a 95 minuti per i convogli in arrivo a Bologna. Lo sciopero "ha visto una grande adesione da parte di tutto il personale delle società coinvolte con una media del 75% e punte del 100%", sostiene l’Usb.