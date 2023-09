Scioperano bus e metro. Un lunedì nero per i pendolari Sciopero oggi del trasporto pubblico locale in diverse città: personale del Tpl chiede aumento salariale di 300 euro e riduzione orario lavoro a 35 ore settimanali. Lo sciopero durerà dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Servizio garantito in fasce orarie diverse a seconda della città.