Schianto con la Ferrari. Due morti carbonizzati. Identificato un dj

Aveva fatto ballare tutta la notte il pubblico del Jukebox di Sion, in Svizzera, Hysni Qestaj, conosciuto da tutti come “Dj Style Q”. È lui il proprietario della Ferrari GT C4 bianca andata a fuoco il giorno di Pasqua sulla Torino-Aosta. Anche se gli investigatori aspettano ancora i risultati del test del Dna, ormai è dato per certo che fosse lui alla guida dell’auto che procedeva in direzione Aosta. Con il dj 40enne, albanese del Kosovo naturalizzato svizzero e residente a Villeneuve, nel Canton Vaud, viaggivauna donna, anche lei deceduta a seguito dell’incidente e non ancora identificata. I corpi dei due sono carbonizzati.

Una cosa è però già certa: la donna morta insieme al dj kosovaro non era sua moglie. La donna si trova infatti in Kosovo, assieme ai figli di 11 e 14 anni. Hysni era un professionista noto trai cultori della musica hip hop, chiamato in ogni parte del mondo. Tra le sue tappe fisse, l’Albania, la Svizzera, la Germania e l’America. Descritto dal fratello Agim come "la persona più amorevole che conosco" l’uomo ha raccontato di "un fratello meraviglioso e positivo. Il Dj si era trasferito in Svizzera da diverso tempo.