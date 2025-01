Salvini e i disagi sulla linea ferroviaria: "Episodi sconcertanti, riferisco in aula"

Prima la catena sulla rete elettrica di una piccola stazione del Padovano. Poi il tentativo di sfondamento di una centralina elettrica in una stazione di Roma. "Episodi sconcertanti", li definisce il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che, dopo aver condiviso i dubbi di complotti e sabotaggi ai treni, alza il livello di allarme e si prepara a riferire in Parlamento. "Alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, ritengo urgente informare il Parlamento", annuncia il leader della Lega in una nota del Mit. Il riferimento è agli ultimi episodi denunciati dal gruppo Fs. Negli ultimi giorni questi episodi hanno spostato l’attenzione rispetto ai disagi con guasti e ritardi che hanno afflitto il trasporto ferroviario, bloccando il Paese.