Catania, 3 ottobre 2020 - Matteo Salvini è a Catania per l'udienza preliminare sul caso Gregoretti, in cui l'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro aggravato di 131 immigrati salvati dalla Ong Open Arms. Prima di recarsi in tribunale il leader della Lega ha incontrato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, giunti in Sicilia per sostenere l'alleato. I big del centrodestra hanno preso un caffè in un hotel sul lungomare della città, scelto dopo che la prevista colazione in piazza Duomo era stata rinviata per motivi di sicurezza.

I fatti contestati a Salvini risalgono a quando era ministro dell'Interno. Il numero uno del Carroccio avrebbe impedito illegalmente lo sbarco dei 131 migranti ospitati a bordo dalla nave militare Gregoretti, su cui erano stati trasbordati dopo essere stati soccorsi nel Canale di Sicilia la notte del 25 luglio 2019. Ma lì rimasero: a parte alcune persone fatte sbarcare in stato di necessità, per quelli trattenuti a bordo della nave militare iniziò un'odissea che durò fino al 31 luglio, quando arrivò la dichiarazione di disponibilità ad accoglierli da parte di diversi Paesi europei e della Cei.

Salvini ha sempre sotenuto la sua innocenza, difendendo la contestata decisione: "Entrerò a testa alta perchè ho difeso l'Italia e gli italiani. Ho difeso i confini, l'onore la sicurezza, le regole, il modo di vivere del nostro Paese. È tutto scritto. Abbiamo fatto quello che voi ci chiedevate di fare. E che la legge ci permetteva di fare. Ovvero chiedere di smettere di trattare la Sicilia come il campo profughi di tutta Europa".

"Ho visto a colazione un Matteo sereno, reattivo, immagino ci sia anche un nervosismo. Penso che nessuno, per aver fatto quel lavoro, avrebbe potuto immaginare di finire in tribunale. Per persone come noi finire in tribunale è una cosa seria. Ma l'ho trovato molto combattivo", ha dichiarato Giorgia Meloni, che parteciperà anche al flash mob organizzato da Fratelli d'Italia come solidarietà a Salvini. La leader di FdI ha anche twittato: "Insieme, a Catania, al fianco di Matteo Salvini: è un dovere, ancor prima che un diritto, di qualsiasi ministro, fare ciò che gli chiede la maggioranza degli italiani e difendere le leggi e i confini di questa nazione". Poi il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha telefonato a Silvio Berlusconi, per portargli il saluto dei due leader, aggiornarlo sull'esito dell'incontro e sulla situazione politica in vista dei ballottaggi.

Salvini ha ringraziato del sostegno anche sui social: "Grazie davvero a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani che questa mattina a Catania, prima dell'udienza in tribunale, mi hanno portato la loro solidarietà e il sostegno delle comunità politiche che rappresentano", postando la foto dei tre insieme.

Il leader della Lega si è presentato davanti al giudice Nunzio Sarpietro, che dovrà decidere se mandare a processo Salvini oppure archiviare, accompagnato dal suo legale l'avvocato Giulia Bongiorno. Sia la procura che la difesa potranno chiedere attività istruttoria o depositare atti e memorie, nonché avanzare richieste di costituzione di parte civile dalle parti lese ( che potrebbero essere i 131 migranti, i rappresentanti di minorenni, associazioni o enti pubblici).

Catania oggi è blindata, infatti oltre le imponenti le misure di sicurezza per garantire che tutto si svolga senza tensioni, in concomitanza con l'udienza, e già in corso da due giorni, ci sono gli stati maggiori della Lega. Alla Vecchia Dogana è stata organizzata una tre giorni di dibattito sui temi della libertà che sarà chiusa proprio dal leader del Carroccio questa mattina, dopo l'udienza preliminare. Attese in piazza anche le contestazioni a Salvini da parte di numerose organizzazioni a sostegno degli immigrati.