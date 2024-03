Saetta il cane robot dei carabinieri. Cosa può fare e quanto costa

Roma, 19 marzo 2024 - Oggi per l'allarme bomba al Mic gli artificieri si sono affidati a Saetta, il cane robot entrato in servizio nell'Arma dei Carabinieri nel dicembre del 2023 per migliorare le misure di sicurezza in previsione del Giubileo del 2025 a Roma.

Saetta è prodotto dalla Boston Dynamics per i carabinieri e basato sul suo famoso robot Spot. Il nome assegnato dall'arma al nuovo dispositivo tecnologico evoca il lampo simbolo visibile sulle fiancate della auto dei carabinieri. E lo stesso Saetta sul fianco fa sfoggio dei colori e della scritta dei carabinieri.

Saetta, il cane robot dei carabinieri

Capacità tecniche

Le sue capacità tecniche sono impressionanti e lo rendono perfetto per garantire la sicurezza in situazioni di emergenza come gli allarmi bomba. Saetta è dotato di quattro zampe motrici e di una strumentazione che lo tiene in contatto con chi lo guida. E' alto 50 centimetri e grazie alle sue zampe può salire le scale e superare i terreni più impervi alla velocità di 1,6 metri al secondo. Può agire anche con le condizioni meteo più proibitive. Inoltre è dotato di un braccio meccanico nella parte anteriore con cui può aprire le porte, rimuovere eventuali ostacoli sul suo cammino e nel caso afferrare e spostare ordigni.

Sensori e laser per la sorveglianza

La tecnologia in dotazione a Saetta lo rende perfetto anche per missioni di sorveglianza. I sensori laser e termici gli permettono di creare mappe dettagliate di ambienti e zone sorvegliate. Saetta, grazie ai sensori, può rilevare la presenza esplosivo, agenti chimici e radioattivi.

Controllato a 150 metri di distanza

Il cane robot è controllato da un operatore tramite tablet a una distanza di 150 metri, tale da preservare gli agenti dal rischio di esplosioni o da altre situazioni di pericolo. Saetta al momento non è dotato di armi e non può operare senza il controllo umano.

Quanto costa Saetta

Saetta è e sarà molto utile ai militari di Roma per garantire la sicurezza, ma non è certamente economico. La Boston Dynamics vende il modello base a 74.500 dollari, ma vanno aggiunti sensori e accessori che possano soddisfare le richieste tecniche come quelle fatte dai carabinieri, e il prezzo sale di molto.