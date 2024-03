Allarme bomba al ministero della Cultura: evacuato il Collegio Romano. Sangiuliano: “Minacce in arabo sui muri”

Roma, 19 marzo 2024 – È scattato l’allarme bomba al ministero della Cultura a Roma. Il Collegio romano è stato evacuato dalle forze dell’ordine, tutti i dipendenti sono usciti dal palazzo, gli artificieri sono già sul posto. A scatenare il panico è stata una telefonata arrivata alla portineria del Mic: oggi era in programma un incontro per il Codice dello spettacolo. Erano attesi il ministro Gennaro Sangiuliano, arrivato da poco sul posto, e alcuni rappresentanti del mondo della danza e operatori dello spettacolo – tra cui le due etoile Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato – alla presenza del sottosegretario Gianmarco Mazzi e il direttore generale Antonio Parente.

Il cane robot degli artificieri

Gli artificieri stanno procedendo con cautela, e hanno fatto entrare nell'edificio per primo Saetta il cane robot dei carabinieri. L'apparecchio in dotazione agli artificieri di Roma è normalmente utilizzato in operazioni di individuazione e disinnesco di eventuali ordigni. Saetta fa parte delle novità messe in campo dalle forze dell'ordine in previsione del Giubileo del 2025.

Telefonata anonima

Gli artificieri sono arrivati al Collegio romano poco tempo dopo l’allarme bomba, annunciato questa mattina con una telefonata. L'area del Collegio romano è stata transennata ed è presidiata da Polizia e Carabinieri. "C'è un pericolo. Andate indietro", spiegano le forze dell'ordine ai curiosi. Tutti i dipendenti e chi era presente al ministero per il tavolo sul Codice dello spettacolo sono in strada.

Minacce in arabo

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, appena arrivato sul posto alla domanda dei giornalisti se ci fossero state già avvisaglie di un pericolo al Mic, ha risposto: "Nei giorni scorsi sui muri del Collegio romano sono apparse delle scritte in arabo e io stesso ho ricevuto alcune minacce sempre in arabo sul mio profilo Facebook. Naturalmente ho fatto segnalazione alle forze dell'ordine".

