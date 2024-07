Roma, rissa tra uomini armati in metro. La fuga dei passeggeri terrorizzati. Poi l’arresto

Roma, 20 luglio 2024 - A Roma panico nel metro verso le 13.30 quando è scoppiata una violenta rissa tra tre uomini armati. I tre, tutti maghrebini, hanno iniziato ad affrontarsi senza esclusione di colpi su un vagone della metro B, alla stazione Tiburtina, direzione Laurentina: uno brandiva una sega, un altro aveva in mano un collo di bottiglia e il terzo si era sfilato la cinta.

Appena hanno iniziato ad affrontarsi c'è stato un fuggi fuggi generale dei passeggeri del vagone. Quel trambusto di gente che scappava e urla di terrore ha attratto l'attenzione di poliziotti e militari in servizio, che hanno bloccato e arrestato i tre uomini. Per uno di loro c'è stato bisogno del pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini per le lesioni al volto riportate.

La rissa poteva avere conseguenze anche più gravi, infatti uno dei tre fermati è stato trovato in possesso anche di due coltelli e per questo è stato denunciato anche per porto ingiustificato di arma. A tutti e tre è stata inoltre contestata la resistenza a pubblico ufficiale.