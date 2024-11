Roma, 12enne accoltella compagno nel cortile della scuola e fugge. Poi chiama i carabinieri

Roma, 4 novembre 2024 – Ha accoltellato un compagno nel cortile della scuola, proprio davanti all’istituto scolastico che entrambi frequentano. Autrice dell’aggressione una ragazzina di 12 anni che, dopo aver ferito il coetaneo con un paio di fendenti, è scappata a piedi e poi ha contattato i carabinieri.

L’aggressione è avvenuta stamattina poco prima delle 8 in un comune alle porte di Roma. Il ragazzino, portato all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato una ferita superficiale al petto e altre ferite lievi a una mano, evidentemente nel tentativo di difendersi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la ragazzina avrebbe colpito il compagno con un coltello da cucina, che poi è stato recuperato dai carabinieri della stazione Santa Maria delle Mole intervenuti nel cortile dell’istituto scolastico. Sul posto sono immediatamente intervenuti il preside e il personale della scuola per soccorrere il ragazzo. Sembrerebbe che a scatenare l'aggressione ci siano screzi scolastici tra i due ragazzi