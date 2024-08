Rivolta nel carcere di Bari, sequestrata e rilasciata infermiera. Ferito poliziotto

Bari, 17 agosto 2024 – Ancora violenza dietro le sbarre. È in corso una rivolta nella Seconda sezione del carcere di Bari, la stessa da cui il 12 giugno e 2 agosto scorso due detenuti extracomunitari hanno tentato l'evasione. Secondo quanto si apprende dai sindacati della polizia penitenziaria, pare sia stata sequestrata un’infermiera, rilasciata poco dopo. Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito mentre tentava di riportare la calma, e soccorso dagli operatori sanitari del 118. Per sedare la rivolta sarebbero stati richiamati gli agenti di riposo e altri sarebbero stati inviati da diverse carceri della regione

Non sono chiari i motivi alla base della accesa protesta dei detenuti. “Bisogna far cessare la violenza in carcere applicando le leggi – dichiara Federico Pilagatti, segretario del Sappe – e i detenuti che compiono questi atti vanno non solo trasferiti lì dove non c'è sovraffollamento ma anche sottoposti a un regime carcerario duro”.

Intanto la Procura di Bari sta svolgendo accertamenti sulla protesta che, secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, è da inquadrare come “un atto di dissenso nei confronti del la polizia penitenziaria ”. Sul posto ci sono gli agenti della polizia di Stato che dall'esterno stanno monitorando la situazione. All'interno, invece, c'è anche la direttrice della casa circondariale, Valeria Pirè.