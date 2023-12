Ritrovato il pianoforte di Plentev, vale oltre centomila euro. Era stato rubato in un albergo

Era rimasto muto, in mano a chi mai avrebbe saputo tirarne fuori le note di Sergej Rachmaninov, come farà Michael Pletnev la prossima settimana al Politeama Garibaldi di Palermo in un concerto: è dell’artista il pianoforte rubato la scorsa notte da un albergo nel capoluogo siciliano e trovato dagli agenti della squadra mobile di Palermo in un garage nel centro urbano. Il pianoforte ha un valore superiore ai 100mila euro. Gli agenti dopo aver visionato le telecamere della zona, hanno circoscritto l’area delle ricerche a una precisa zona, non distante dalla stazione centrale e accanto a un complesso residenziale. Prima è stato trovato il furgone, un Fiat Ducato, parzialmente danneggiato e vuoto all’interno; successivamente si è giunti al pianoforte, nascosto in un box.