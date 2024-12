Treni in tilt tra Molise e Puglia: ritardi fino a 230 minuti e cancellazioni. Disagi per chi rientra a casa per Natale

Foggia, 23 dicembre 2024 - I disagi per chi viaggia in treno non mancano nemmeno a Natale, causando molti problemi proprio a chi fa rientro a casa per le feste. Nello specifico a tutte le persone che lavorano e studiano al Nord ma hanno parenti e affetti al Sud, dove tornano nei giorni di festa.

A meno due giorni dal Natale e a 24 ore dalla cena della vigilia, ‘sacra’ per milioni di italiani, per un guasto alla linea elettrica la circolazione dei treni di Trenitalia è stata sospesa dalle 5.35 alle 10.44 di questa mattina tra il Molise e la Puglia, in particolare tra Campomarino (Campobasso) e Chiueti (Foggia).

I treni Alta velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi fino a 230 minuti, alcuni hanno

subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Il guasto elettrico è stato provocato quasi certamente dal maltempo.

I viaggiatori segnalano pesanti disagi sia a bordo dei treni sia nelle stazioni interessate dal guasto.