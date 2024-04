Sezze, parte uno sparo nella rissa. Ferita una ragazza che non c’entra niente

Sezze (Latina), 28 aprile 2024 – Ferita da un pallottola per caso. Una ragazza è finita – suo malgrado – in mezzo a una rissa stanotte a Sezze, comune in provincia di Latina. E’ successo intorno all’una, in zona Ferro di Cavallo. Un gruppo di giovani si sarebbe affrontato vicino a un bar, uno di loro ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, colpendo una ragazza che era seduta a un tavolo vicino. Secondo una prima ricostruzione il proiettile non era destinato a lei ma a un altro giovane con cui lo sparatore stava discutendo.

La vittima sarebbe stata ferita a un piede. E’ stata portata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

All’ospedale è arrivato anche il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi. Queste le sue prime parole sulla vicenda: “Voglio esprimere la massima vicinanza della città alla ragazza e alla sua famiglia, oltre che affermare la piena fiducia al lavoro delle forze dell'ordine, che sono sicuro assicureranno alla giustizia quel delinquente”. Sul caso indagano i carabinieri che stanno ascoltando le testimonianze dei presenti.