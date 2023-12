Rintracciata la donna scomparsa a Malaga

È stata ritrovata e sta bene Roberta Cortesi, la 36enne di Osio Sotto (Bergamo), della quale si erano perse le tracce 18 giorni fa in Spagna, a Malaga, dove lavorava come cameriera. La donna è stata ritrovata ieri in tarda serata proprio in Andalusia, pare in compagnia di uomo a casa del quale alloggerebbe. Il suo ultimo contatto con la madre in Italia risaliva al 25 novembre: poi era scomparsa nel nulla. I familiari avevano sporto denuncia ai carabinieri e anche all’Iterpol.