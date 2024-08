RImini Meeting, diretta live dell’incontro “"Rifondare il sistema sanitario: davvero solo una questione di risorse?" Massimo Angelelli, direttore Ufficio nazionale per la pastorale della salute; Michele Castelli, professore di politica sanitaria, Università Milano Bicocca e Fondazione per la Sussidiarietà; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Eugenio Giani, presidente Regione Toscana; Domenico Mantoan, direttore generale AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). In occasione dell’incontro video-intervento di saluto di Orazio Schillaci, ministro della Salute. Modera Marco Trivelli, Medicina e Persona