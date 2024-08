Riina jr si sposa, polemiche per un post: "Offeso il magistrato ucciso dalla mafia"

Si è sposato in gran segreto Salvuccio Riina, 47 anni, terzogenito del capo dei capi della mafia, Totò, morto nel 2017. Le nozze sono state celebrate in Spagna, il 7 giugno scorso. Sposo in abito scuro e sposa, iberica e di nome Elena, in abito lungo bianco con ricami in pizzo e coroncina di fiori in testa. I festeggiamenti siciliani dell’evento si sono svolti a Corleone. Oltre 200 gli invitati. Polemiche ha suscitato un post di Riina sui social con la sua foto e la scritta ’Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24, 90034, Corleone’. Via Scorsone, residenza storica dei Riina, dal 2018 è stata rinominata via Cesare Terranova in memoria del magistrato ucciso dalla mafia insieme al collaboratore Lenin Mancuso. La giunta di Corleone ha preso le distanze: "Condanniamo questa spavalderia". Il Pd ha parlato di offesa alla memoria del magistrato ammazzato.