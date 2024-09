Ricerca contro il cancro, la regina di Spagna in visita all’Airc di Milano

La regina di Spagna Letizia Ortiz (foto), che è presidente dell’associazione spagnola contro il cancro, ha visitato ieri l’Istituto di oncologia molecolare di Fondazione Airc (Ifom) di Milano, per il meeting annuale del World Cancer Research Day, che si è tenuto sotto la sua presidenza. "Mi piace – ha detto –riconoscere e apprezzare il duro lavoro di Airc e dell’associazione spagnola contro il cancro nell’organizzare questo evento molto importante che è il World Cancer Research Day. Tutti noi siamo insieme qui per condividere un forte impegno per promuovere l’avanzamento della ricerca sul cancro. Il nostro più importante obiettivo è assicurare che la conoscenza che deriva da queste ricerche raggiunga veramente ed effettivamente il paziente il più velocemente possibile". In particolare, ha aggiunto la regina, che ha visitato i laboratori di Ifom intrattenendosi con i ricercatori italiani prima e spagnoli poi, "quest’anno il focus è sull’innovazione e l’equità nei trattamenti e l’accesso ai trattamenti include la qualità di vita del paziente".