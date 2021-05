Roma, 7 maggio 2021 - I frammenti del razzo cinese fuori controllo potrebbero cadere in 9 regioni italiane: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata si è tenuto, convocato dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, il Comitato Operativo della Protezione Civile. Lo scopo era analizzare gli ipotetici scenari dovuti al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese "Lunga marcia 5B". Il risultato è che ci sono "porzioni" delle nove regioni del centro-sud che potrebbero essere colpite dai frammenti del razzo, che durante il rientro nell'atmosfera si disintegrerà.

Razzo cinese fuori controllo e in caduta: cosa sappiamo

Quando cadrà il razzo

La previsione di rientro sulla Terra è per le ore 2:24 del 9 maggio, ma con una finestra temporale di incertezza di 6 ore. Tutte le fasi del rientro saranno seguite, con analisi e aggiornamenti sull'evoluzione delle operazioni, dal tavolo tecnico composto da Asi, (Agenzia Spaziale Italiana), da un membro dell'ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, rappresentati del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, della Difesa - Coi, dell'Aeronautica Militare - Isoc e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la Commissione Speciale di Protezione civile della Conferenza delle Regioni. Quelle potenzialmente interessate saranno quindi tenute informate.

Protezione civile: cosa fare

Il Comitato Operativo della Protezione Civile consiglia di stare al chiuso e non in luoghi aperti, dal momento che "è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici". Pesa 22 tonnellate, è lungo 30 metri e largo 5, nella discesa alla velocità di 18mila chilometri orari si disintegrerà in vari detriti, ma anche qui le probabilità che restino frammenti di rilievo sono scarse. Ma se dovesse succedere ecco alcune indicazioni utili alla popolazione affinchè adotti responsabilmente comportamenti di auto protezione: evitare di stare all'aperto, e anche se è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, si consiglia di stare lontani dalle finestre e porte vetrate.

I frammenti schiantandosi sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, o perforarli, come i solai sottostanti: quindi se non si hanno informazioni precise sulla vulnerabilità delle singole strutture, restano più sicuri i piani più bassi degli edifici.

Nel corso dell'eventuale impatto negli edifici in muratura le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti sono più sicure, negli edifici in cemento armato restare in vicinanza delle colonne e in vicinanza delle pareti. E' difficile che i frammenti più piccoli siano visibili prima dell'impatto. Nel caso si trovassero alcuni frammenti si consiglia, in linea generale, di non toccarli e di mantenendosi a una distanza di almeno 20 metri, e segnalarlo immediatamente alle autorità.