Rapina nella villa di Roberto Baggio, la notizia fa il giro del mondo: “Ha vissuto un inferno”

Il terrore. La rapina nella villa di Roberto Baggio, durante la quale l'ex fuoriclasse del mondo del calcio è rimasto anche ferito, ha impressionato il mondo. Tanto che la notizia è in apertura di molti dei siti di informazione più importanti del globo: dal Daily Mail alla Bild, in tanti si stanno occupando della vicenda. “Roberto Baggio ha vissuto un inferno durante Spagna-Italia” scrive lo spagnolo Marca.

La notizia della rapina nella villa di Roberto Baggio sulla tedesca Bild

E anche in patria non mancano le reazioni del mondo politico. "Vergognoso. Un abbraccio a Roberto Baggio e alla sua famiglia. Ho massima fiducia nelle forze dell'ordine: spero che questi criminali vengano individuati al più presto e puniti senza indulgenza" è il commento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Sono vicina a Roberto Baggio e ai suoi famigliari, vittime di una vigliacca aggressione da parte di criminali, che confido le forze dell'ordine possano assicurare alla giustizia quanto prima": è quanto dichiara l'onorevole Maria Cristina Caretta di Fratelli d'Italia.

"Esprimo vicinanza e solidarietà a Roberto Baggio e ai suoi familiari, e sono certo di potergli inviare l'abbraccio di tutti i Veneti che ha fatto sognare con la sua abilità ineguagliabile sull'erba dei campi internazionali - ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Mi auguro che ‘Divin Codino’, campione simbolo del nostro calcio e della nostra regione, persona che sentiamo vicina e amica, possa rimettersi presto insieme ai suoi da questa brutta serata e dalle ferite per le quali è stato seguito e medicato dal personale delle strutture sanitarie di Arzignano della Ulss Berica con cui mi sono tenuto in contatto. L'esperienza vissuta nella sua abitazione, colpito e derubato da parte di malviventi inqualificabili, accomuna la sua ad altre famiglie che hanno purtroppo subito esperienze simili e, come per tutti i casi, confidiamo che i malviventi possano essere assicurati presto alla Giustizia".

"Voglio esprimere la mia solidarietà a Roberto Baggio e alla sua famiglia che durante la partita Italia-Spagna di ieri sera sono stati vittime di una rapina con aggressione. Mi auguro che venga fatta luce quanto prima sul caso" scrive sui social la senatrice Daniela Sbrollini, responsabile sport di Italia Viva.

"Manifesto la mia totale vicinanza e solidarietà a Roberto Baggio e alla sua famiglia, rimasti vittima di una violenta rapina all'interno della propria abitazione. Mi auguro che gli autori vengano al più presto assicurati alla giustizia e puniti con il giusto rigore" è il messaggio del senatore vicentino di Forza Italia Pierantonio Zanettin.