Roma, 14 febbraio 2020 - Stangata per mamma Rai. L'Agcom (Autorità garante per le comunicazioni) ha emesso una multa da 1 milione e mezzo di euro per alcune violazioni degli obblighi di contratto di servizio, destinata all'azienda di via Mazzini. La sanzione è frutto di due diverse delibere in cui l'Agcom segnala il mancato rispetto da parte di Rai dei principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo in riferimento a "numerosi episodi".

Nel comunicato Agcom spiega che la multa è stata decisa dal Consiglio, in ragione "dell'ampiezza e della durata delle infrazioni", e tenendo conto di "alcune iniziative ripristinatorie". Ha votato contro il commissario Mario Morcellini mentre si è astenuto il commissario Francesco Posteraro". All'unanimità, l'Autorità ha accertato anche il mancato rispetto dei "principi di non discriminazione e trasparenza in materia di pricing nella vendita degli spazi pubblicitari".

L'Autorità diffida poi la concessionaria pubblica affinché rimuova "le violazioni e gli effetti delle infrazioni accertate", adottando "specifiche misure" volte a garantire il rispetto degli obblighi e a evitare il ripetersi delle violazioni in futuro.

Agcom richiama la Rai alle sue responsabilità editoriali. "Nella vigilanza della missione di servizio pubblico - si precisa - non sono le singole fattispecie, su cui la società ha spesso messo in atto azioni ripristinatorie o correttive, a rilevare ma l'effetto che tali condotte hanno generato e potrebbero generare sui valori della collettività e i diritti dei cittadini, nonché sul valore di utilità pubblica e sociale del canone del servizio della concessionaria".