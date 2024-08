Raid punitivo a Ragusa, tre ragazze picchiano e accoltellano straniero che le aveva molestate

Ragusa, 10 agosto 2024 – Avrebbero deciso di farsi giustizia da sé organizzando un raid punitivo culminato con il pestaggio di un 23enne straniero. La sua colpa? Averle molestate. È successo a Ragusa, dove tre ragazze di 25, 24 e 22 anni sono state denunciate in stato di libertà alla Procura poiché ritenute responsabili di aver provocato delle lesioni personali ad un bengalese.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le giovani avrebbero organizzato una spedizione punitiva nei confronti del 23enne straniero e lo avrebbero picchiato con calci e pugni, poi, dopo averlo bloccato, lo avrebbero ferito con un fendente al petto causandogli delle lesioni lievi.

Il movente dell'aggressione è riconducibile alle molestie sessuali fatte dal 23enne alcune sere precedenti l’aggressione alle tre ragazze, che hanno anche denunciato l'accaduto alla forze dell'ordine impegnate, in quel momento, in un servizio di prevenzione interforze nel centro storico. La vittima del raid punitivo è stata trasportata all'ospedale "Giovanni Paolo II", dove è stata riscontrata una ferita da taglio al torace giudicata guaribile in giorni 18.