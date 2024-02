Agrigento, 16enne accoltellata in viso da una coetanea alla festa di Carnevale

Agrigento, 15 febbraio 2024 – Momenti di panico nell’ultimo giorno dei festeggiamenti del Carnevale di Ravanusa nell’agrigentino, dove una 16enne è stata aggredita con 3 coltellate: una alla spalla, una alla schiena, e la più grave al volto. Pare che a far precipitare la situazione sia stato un litigio con una coetanea, che stando all’Adnkronos è stata identificata da parte delle forze dell’ordine in breve tempo, in quanto l’area in cui è avvenuta la colluttazione – in via delle Grotte – è interamente coperta da videocamere di sorveglianza. Non è ancora stato trovato, invece, il coltello utilizzato durante l’aggressione. È stato aperto un fascicolo per lesioni aggravate.

Dalle prime ricostruzioni risulta che il litigio sia scoppiato per futili motivi, alla presenza di altre ragazze minorenni. La vittima è stata già dimessa dall’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dopo che i medici le hanno applicato 35 punti di sutura tra naso e sopracciglio. Le altre ferite sono risultate piuttosto superficiali e non hanno necessitato di cure particolari. La prognosi prevista è di circa una ventina di giorni.