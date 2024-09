Quando inizia la scuola, le date regione per regione a settembre 2024

Roma, 2 settembre 2024 – L’anno scolastico 2024-2025 è ormai alle porte. Mancano pochi giorni alla prima campanella e al ritorno dei ragazzi in classe. Sarà, come da tradizione, una ripartenza scaglionata in Italia. Ecco le date di inizio delle lezioni regione per regione.

Quando si torna a scuola, tutte le date

Le date di inizio della scuola regione per regione

5 settembre: Alto Adige

9 settembre: Trentino

11 settembre: Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

12 settembre: Campania, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia

16 settembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Puglia

Le festività

Il ministero dell’Istruzione ha stabilito il calendario delle festività nazionali, cioè le giornate in cui tutte le scuole di ordine e grado in Italia saranno chiuse:

tutte le domeniche

l’1 novembre (festa di tutti i Santi)

l’8 dicembre (Immacolata concezione)

il 25 dicembre (Natale)

il 26 dicembre (Santo Stefano)

l’1 gennaio (Capodanno)

il 6 gennaio (Epifania)

il giorno di lunedì dopo Pasqua

il 25 aprile (anniversario della Liberazione)

l’1 maggio (festa del Lavoro)

il 2 giugno (festa nazionale della Repubblica)

la festa del santo patrono

I ponti

La configurazione del calendario di quest’anno lo rende particolarmente favorevole ai ponti, che non vengono però decisi a livello ministeriale: l’autonomia scolastica permette infatti a ogni istituto di individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche.