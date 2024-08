Calendario scolastico 2024/25: vacanze lunghe per Natale e super ponte per Pasqua e Primo maggio

Roma, 27 agosto 2024 – Sono ufficiali le date del rientro a scuola e dei giorni di sospensione delle attività didattiche: tutte le regioni hanno deliberato i calendari per l’anno scolastico 2024/25. E sono calendari particolarmente ricchi dei cosiddetti ponti, dall’inizio anticipato delle vacanze natalizie al ‘super ponte’ pasquale.

Quando inizia la scuola, regione per regione

Le lezioni iniziano il 16 settembre per otto regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana.

Campania, Lomabrdia, Molise, Sicilia e Sardegna riprendono invece il 12 settembre.

Il primo giorno sarà l’11 settembre per Friuli, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Date diverse per Trentino, in cui le lezioni partono dal 9 settembre, e per la Provincia Autonoma di Bolzano, dove la scuola riprende il 5 settembre.

I giorni di festa

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito il calendario delle festività nazionali per il prossimo anno scolastico, cioè le giornate in cui tutte le scuole di ordine e grado in Italia saranno chiuse:

tutte le domeniche;

l’1 novembre (festa di tutti i Santi);

l’8 dicembre (Immacolata concezione);

il 25 dicembre (Natale);

il 26 dicembre (Santo Stefano);

l’1 gennaio (Capodanno);

il 6 gennaio (Epifania);

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile (anniversario della Liberazione);

l’1 maggio (festa del Lavoro);

il 2 giugno (festa nazionale della Repubblica);

la festa del santo patrono.

I ponti previsti per l’a.s. 2024/25

La configurazione del calendario di quest’anno lo rende particolarmente favorevole ai cosiddetti ponti, che non vengono però decisi a livello ministeriale: l’autonomia scolastica permette infatti a ogni scuola, sulla base del calendario scolastico della propria Regione e delle festività nazionali, di individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche.

Ecco i ponti previsti per il 2024-2025:

- Il 1° novembre cade di venerdì, questo permetterà una pausa dalla lezioni di tre giorni, dal 1° al 3 novembre.

- Le vacanze natalizie solitamente iniziano il 23 dicembre, ma quest’anno potrebbero essere più lunghe: il 23 cade infatti di lunedì e molti istituti scolastici chiuderanno le porte venerdì 20 dicembre. La pausa sarà quindi di 17 giorni.

- Anche le vacanze pasquali potrebbero essere particolarmente lunghe. Pasqua cade il 20 aprile 2025 e la sospensione delle attività scolastiche è prevista da venerdì 17 aprile (o in alcuni casi per giovedì 18) a martedì 22 aprile. Dopo 2 giorni di scuola sarà il 25 aprile, Festa della Liberazione, che cade per il 2025 di venerdì e questo consente un altro ponte di 3 giorni. Lezioni per il 28, 29 e 30 aprile e poi è di nuovo stop con il 1° maggio, che è un giovedì. Con la Festa dei Lavoratori che cade di giovedì, in molte scuole ci saranno 5 giorni di pausa dalle lezioni, con il rientro in classe previsto per lunedì 4 maggio.

Questa serie di giorni di festività nazionali ravvicinate unite ai weekend hanno creato ‘caos‘ in alcune scuole, che hanno optato per uno stop dalle lezioni di ben 17 giorni, scatenando la polemica di numerose famiglie.