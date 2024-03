Pullman si schianta. Flixbus, ancora morti. E in Italia si indaga per omicidio stradale

Cinque morti e oltre venti feriti. É il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sulla A9 in Germania, dove un Flixbus si è ribaltato vicino Lipsia. Il bus, che ha perso il controllo in autostrada, trasportava 53 passeggeri e due autisti. Il mezzo, a due piani, viaggiava da Berlino a Zurigo, finendo fuori strada in un rettilineo tra lo svincolo di Wiedemar e quello di Schkeuditzer Kreuz, e capovolgendosi su un fianco. L’A9 che collega Berlino e Monaco è stata chiusa in entrambe le direzioni per favorire i soccorsi. Gli inquirenti indagano sulle cause dell’incidente. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: "Flixbus sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i servizi di emergenza,

per capire cosa è accaduto". Per l’azienda è il secondo incidente nel giro di una settimana. Due giorni fa, vicino Modena, un altro bus della Flixbus si era schiantato contro un guardrail, provocando la morte di uno studente di 19 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ed è stata eseguita una perizia sul guardrail.