"Protesi al seno vietate alle under 18". La circolare del ministero: maxi multe

Protesi al seno a fini estetici vietate alle under 18 e obbligo di comunicare i dati clinici e anagrafici dei pazienti ai registri regionali. Il ministro della Salute Orazio Schillaci (foto), con una circolare, ribadisce obblighi e divieti già previsti dalla legge 86 del 2012 per gli specialisti di medicina estetica, mentre gli stessi medici lanciano un appello ai genitori: le protesi non sono una moda e va debellato il trend in crescita del ‘seno nuovo’ come regalo da parte di mamme e papà per il compimento dei 18 anni delle proprie figlie. La circolare ribadisce che è prevista una sanzione pari a 20mila euro e la sospensione dalla professione per 3 mesi nel caso di impianto di protesi mammarie a scopo estetico su soggetti minori. Tale limite di età non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato.