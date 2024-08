Ecco il mega traffico del controesodo: previsti tre giorni di bollino rosso (nero per l’Alto Adriatico)

Roma, 23 agosto 2023 – Si annuncia un nuovo weekend di passione per chi viaggia a causa del contro esodo di fine agosto. In generale, la circolazione dei veicoli è stimata in aumento, soprattutto in direzione Nord, con picchi di traffico in prossimità dei centri urbani. La situazione sarà peggiore domenica 25 agosto nel pomeriggio/sera, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Per evitare i Tir il consiglio è di mettersi in viaggio nelle ore di divieto ai mezzi pesanti, e cioè dalle 8 alle 16 di sabato 24 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 25.

Le previsioni traffico

Le previsioni traffico (Viabilità Italia) segnalano bollino rosso sulle principali arterie stradali per il rientro dalle vacanze a partire dal pomeriggio di oggi, 23 agosto e fino alle serata di domenica 25 agosto. Nello specifico Autostrade per l’Italia mette bollino rosso sulle direttrici che dalle località di villeggiatura portano alle grandi città per le giornate di sabato e domenica, e anche per la mattinata di lunedì 26. Bollino rosso sabato mattina anche per chi parte verso mete turistiche, giallo il pomeriggio e la domenica mattina.

Clicca qui per le previsioni traffico in tempo reale di Autostrade per l’Italia.

Bollino nero sulle Autostrade Alto Adriatico

Il bollino è nero invece domani, sabato 24 agosto, sulla rete di Autostrade Alto Adriatico tra Venezia e Trieste. Ci si aspetta quello che è successo sabato scorso con probabili code in ingresso alla barriera di Trieste Lisert in prossimità dell'uscita ai caselli delle località balneari.

Le statali

Ecco le strade gestite da Anas più suscettibili a intoppi: la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 ‘Jonica’ e 18 ‘Tirrena Inferiore’ in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 ‘Carlo Felice’ in Sardegna; il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 ‘Roma Fiumicino’, la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria trafficata che insieme alla SS7 ‘Appia’ assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 ‘Adriatica’ (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA10 ‘Torino Caselle’ in Piemonte, RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’ in Lombardia, la SS45 ‘di Val Trebbia’ in Liguria, la SS26 ‘della Valle D'Aosta’ e la SS309 ‘Romea’ tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 ‘di Alemagna’ in Veneto.