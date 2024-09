Precipita ultraleggero. Ragazza di 15 anni muore al primo volo di addestramento

È morta, a soli 15 anni, lunedì scorso, durante il suo primo volo con un ultraleggero. Si chiamava Alessandra Freschet (foto) e abitava con la famiglia a Roveredo in Piano (Pordenone), anche se solitamente era ospite del convitto dell’Istituto Volta di Udine, dove frequentava il percorso aeronautico. L’incidente è avvenuto all’aviosuperficie di Premariacco. La ragazza era passeggera di un Fly Synthesis Storch, un velivolo di appena due anni, pilotato dall’istruttore Simone Fant, 31 anni, di Reana del Rojale, morto anche lui. Testimoni della tragedia, i compagni di Alessandra. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17: i soli due velivoli della flotta locale che in quel momento si stavano esercitando sono stati sollecitati al rientro per l’arrivo di una cella temporalesca. Il pilota ha subito iniziato la manovra di atterraggio, ma pare che una folata di vento abbia imbarcato l’ultraleggero facendolo schiantare su un uliveto dove ha preso fuoco.