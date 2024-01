Incidente Pordenone oggi, schianto tra ambulanza e tir: 3 morti e 4 feriti. I volontari Cri: “Siamo sconvolti”

Pordenone, 2 gennaio 2024 – Schianto tra ambulanza, tir e Suv vicino a Pordenone: 3 morti e 4 feriti.

Potrebbe essere stato un sorpasso azzardato in un tratto di carreggiata contrassegnato dalla linea continua la causa dell’incidente. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Pordenone, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.

La strada regionale 177 collega Pordenone a Sequals ed è un’arteria a scorrimento veloce priva di incroci e con soli tre svincoli. L’impatto è avvenuto a pochissime decine di metri dallo svincolo di Pordenone. L’arteria è stata completamente chiusa al traffico da Pordenone a Valvasone Arzene e gli svincoli di accesso del capoluogo provinciale e di Zoppola sono presidiati dai carabinieri.

Chi erano le tre vittime

Nell’incidente sono morti il conducente del tir, una volontaria della Croce Rossa e una paziente a bordo. L’ambulanza è della Croce Rossa Italiana, comitato CRI di Maniago. “Siamo sconvolti. Purtroppo la collega volontaria che la conduceva non ce l’ha fatta, come anche la paziente. Siamo tutti vicini al Comitato CRI di Maniago e a tutti i Volontari friulani. Siamo in contatto con la Presidente della CRI Friuli Venezia Giulia, Milena Cisilino, anch’ella sconvolta dalle prime notizie. Ci stringiamo ai familiari e ai colleghi di tutte le vittime”, dice il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. Sul posto dell’incidente si è recato anche il Vicepresidente del Comitato CRI di Pordenone, Ludovico Mellina.

Il camionista era al primo giorno di lavoro

L’autotrasportatore deceduto nell’incidente era al suo primo giorno di lavoro. Lo ha riferito ai giornalisti, una volta giunto sul posto, il titolare dell’azienda di autotrasporto con sede in provincia di Pordenone che aveva ingaggiato l’uomo. Il camionista, un uomo di 52 anni, aveva prelevato il mezzo a Oderzo (Treviso) e si stava recando a Valvasone Arzene per un carico di ghiaia. Al momento dell’impatto era dunque ancora vuoto. Secondo una ricostruzione, il mezzo pesante potrebbe essere uscito di strada, finendo nella scarpata sottostante, nel tentativo di evitare l’impatto con gli altri due mezzi.