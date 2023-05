Ponte Morandi, Mion (ex Benetton): “Nel 2010 seppi che era a rischio crollo”

Roma, 22 maggio 2023 – Una nuova testimonianza-choc sul crollo del ponte Morandi durante il processo. “Emerse che il ponte aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose 'ce la autocertifichiamo’. Non dissi nulla e mi preoccupai. Era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto nulla, ed è il mio grande rammarico”, sono le parole di Gianni Mion, ex ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia. Mion lo ha detto riferendosi ad una riunione del 2010, ovvero otto anni prima del crollo, avvenuto il 14 agosto 2018, provocando 43 vittime.

Il manager è stato sentito come testimone dell'accusa il 22 maggio, insieme all'attuale ad di Aspi Roberto Tomasi. Mion in un interrogatorio di due anni fa aveva detto al pubblico ministero Massimo Terrile che "Autostrade sapeva dal 2010 che il ponte Morandi era a rischio crollo, che c'era un difetto di costruzione, e che la sicurezza la autocertificavamo".

Rilevante anche la testimonianza di Chiara Murano, architetto, ex dipendente di Cesi, la società che fece una consulenza per Autostrade tra il 2015 e il 2016. Il giorno dopo il crollo del

ponte Morandi, Giovanni Castellucci “era confuso” e chiedeva se Aspi “avesse recepito i suggerimenti di Cesi e consigli su cosa fare in quella situazione visto anche le minacce di revoca della concessione”, ha detto in aula Murano. La professionista era stata licenziata per una mail che mandò ad Aspi la notte del crollo.