Crollo Ponte Morandi a Genova, cosa resta sei anni dopo la tragedia: 43 vittime, 58 imputati e il nodo manutenzione

Genova, 14 agosto 2024 – Erano le 11,36 di una vigilia di Ferragosto che sembrava uguale a tante altre, con il rito delle strade assediate dai vacanzieri dell’ultim’ora, il caldo insostenibile e le mete da raggiungere fissate sul navigatore e nei desideri di intere famiglie. Sogni e aspettative infranti su un ponte che si spezza, inghiotte 43 vite e devasta 2 interi quartieri. Succede a Genova il 14 agosto di 6 anni fa. Ma la tragedia del Morandi si rinnova ad ogni anniversario, con il ricordo delle vittime, il maxi-processo con 58 imputati ancora in corso (prossima udienza l’11 settembre), il tema irrisolto della manutenzione, le commemorazioni che ci restituiscono immagini entrate nella memoria collettiva. Una ferita ancora aperta per la città. E per l’Italia intera.

Ponte Morandi crollato

Quel tratto di ponte crollato, tra la pila 8 e la 10, per la prima volta accende i riflettori su un nervo scoperto: la carenza di manutenzione delle infrastrutture. "Le ferite di quel disastro sono ancora aperte, così come saranno per sempre scolpite nella nostra memoria le immagini di una città, Genova, spezzata in due e quel senso di incredulità e rabbia che tutti abbiamo provato in quei drammatici momenti – scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa –. Questo giorno in cui rinnoviamo il dolore per i caduti rappresenta anche una importante occasione per riflettere sull'eccezionale esempio di resilienza e impegno che ha portato alla rapida ricostruzione del nuovo Ponte San Giorgio”. Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana affida ai social il cordoglio per l’anniversario del crollo: “Oggi le ricordiamo (le 43 vittime, ndr) con profonda commozione. Una preghiera per loro e la più sentita vicinanza alle loro famiglie". Di una “tragedia senza precedenti, uno strappo nel cuore di tutti” parla il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli.

La Regione Liguria ricorda quel tragico momento che "non solo travolse la città ma il Paese intero, lasciando un segno indelebile nel cuore e nella memoria degli italiani”. L’ormai ex governatore Giovanni Toti affida un pensiero commosso ai social: "Per la sesta volta ricordiamo commossi il momento più difficile della Liguria. Il 14 agosto del 2018 crollava il Ponte Morandi e le sue macerie seppellivano ogni certezza. Oggi che tutto sembra un po' grigio, non dimentichiamo cosa siamo stati capaci di fare insieme".

Per tutta la giornata a Genova e nelle città di provenienza delle vittime si susseguiranno le commemorazioni. In mattinata, dopo la messa, il ricordo a Genova, nella Radura della Memoria con 43 bambini che porteranno un pensiero ai parenti delle vittime, mentre il sindaco di Genova Marco Bucci leggerà il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 11.36, orario esatto del crollo, il minuto di silenzio e il suono in contemporanea delle sirene delle navi in porto e delle campane di tutta la diocesi.