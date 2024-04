Polizia di Stato, la diretta della festa per il 172esimo anniversario

Roma, 10 aprile 2024 – La Polizia di Stato celebra oggi il 172esimo anniversario della sua fondazione, alla presenza delle più alte cariche istituzionali nella splendida cornice di piazza del Popolo a Roma. La cerimonia inizia alle 11. Un’amministrazione che si impegna quotidianamente, attraverso l’operato delle sue donne e dei suoi uomini, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, non lasciando indietro nessuno e rispondendo alle richieste di aiuto e bisogno dei cittadini. #essercisempre, come recita il motto, per tutti.

La diretta video

Il messaggio di Mattarella

"Passione civile e rigore etico, vicinanza ai cittadini e fedeltà ai valori costituzionali, elevata professionalità e crescente specializzazione tecnica, costituiscono i tratti distintivi di un Corpo a servizio della comunità, elementi che ne fanno un prezioso punto di riferimento nella vita di ogni giorno”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, in occasione della celebrazione del 172/mo anniversario dalla fondazione. Aggiunge il capo dello Stato: “La Polizia di Stato, nell'accompagnare la vita democratica del Paese, contribuisce a porre le indispensabili premesse per il pieno esercizio delle libertà costituzionali, in un contesto in cui legalità, coesione sociale, tutela dei diritti e della dignità delle persone contro ogni sopruso, intimidazione o prevaricazione, costituiscono l'orizzonte del suo impegno”.