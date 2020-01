Roma, 16 gennaio 2020 - Il nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio è morto nella notte a Roma, aveva 60 anni. Volto noto per i suoi vari interventi in televisione, era docente in Scienza dell'alimentazione e specialista in Gastroenterologia, inoltre è presidente emerito della Società italiana di Scienza dell'Alimentazione. Il professore è stato colto da un malore improvvisamente ieri sera. Migliaccio è stato ricoverato in un ospedale romano, ma è deceduto.

Noto al grande pubblico per la sua rubrica di nutrizione, in onda due volte a settimana, all'interno del programma "I fatti vostri" in onda su Rai Due. Pioniere della divulgazione scientifica sul tema della sana alimentazione, Pietro Migliaccio era nato a Catanzaro nel 1934, dove aveva conseguito la laurea in Medicina e chirurgia. Per oltre 25 anni è stato ricercatore dell'Istituto nazionale della Nutrizione (l'attuale Inran).

Nutrizionista e dietologo clinico a Roma, svolgeva anche attività didattica presso varie università italiane. Nominato all'unanimità presidente della Società italiana di Scienza dell'alimentazione (Sisa) il 12 marzo 2010, e in seguito presidente emerito. Era docente in Scienza dell'alimentazione, ardente sostenitore della dieta Mediterranea, e grande esperto di Auxologia, specialità medica che studia e cura la crescita fisica della persona nell'età evolutiva.

Migliaccio ha scritto il "Manuale di Nutrizione Umana tra presente e futuro", ed è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito biochimico e nutrizionale, tra cui ricordiamo "L'alimentazione del bambino con patologia oncologica" ( Rai Eri,2008). Anche nella stampa e nelle testate tv ha trovato spazio per i temi a lui cari come la nutrizione e la salute.