"Paura sull’Atlante L’hotel è isolato"

Il terremoto li sorprende di notte, nel silenzio di una stanza d’hotel sulle vette dell’Atlante, e il passo di montagna in pochi istanti si trasforma in una trappola per una famiglia toscana in vacanza in Marocco. Solo nel pomeriggio di ieri sono arrivati i soccorsi, le ruspe per liberare la carreggiata. "Siamo preoccupatissimi, siamo bloccati qui". Marito, moglie e figlio 15enne sono in vacanza in Marocco da fine agosto. "Verso le 23.30 c’è stata una scossa fortissima", racconta la donna. "L’hotel è rimasto danneggiato, abbiamo passato la notte in auto. Ci sono state altre scosse. La paura è che venga giù la montagna". Poi finalmente, dopo ore di attesa e angoscia, arrivano le ruspe.