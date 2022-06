Orrore in un asilo nido di Lione, a 11 mesi soffocata con l’acido La maestra: "Non sopportavo il pianto"

La bimba di 11 mesi è morta dopo il ricovero in ospedale (foto d’archivio)

Uccide una bimba di 11 mesi facendole ingerire dell’acido. L’omicidio – secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Figaro – è avvenuto in un asilo nido di Lione e la polizia ha fermato una dipendente della struttura, accusata di aver ucciso la piccola solo perché piangeva. Uno dei genitori della bambina è bergamasco, originario di Torre Boldone. La bambina, soccorsa mercoledì mattina in stato di incoscienza dai pompieri nell’asilo del terzo arrondissement, è poi deceduta all’ospedale di Bron dove era stata trasportata. La donna, "unica dipendente del nido presente al momento dei fatti", interrogata in carcere dagli inquirenti – che fin da subito avevano dubitato dell’incidente – ha riconosciuto che "alla fine, esasperata dal pianto della bambina l’aveva dapprima cosparsa e poi le aveva fatto bere un prodotto caustico".