Triplicate le infezioni da West Nile: tutti i dati dell’ultimo bollettino Iss. Il confronto con gli ultimi 3 anni

Roma, 31 luglio 2025 – Sono quasi triplicate le infezioni da West Nile nell’ultima settima, facendo schizzare il bollettino dei contagi da 32 a 89 casi confermati nel 2025. Lo rende noto l'Istituto superiore di sanità (Iss). Sono otto i decessi segnalati dall'Iss, ma al bilancio ufficiale si è aggiunto ieri sera un ulteriore decesso – un uomo di 76 anni nel casertano – non ancora notificato all'Istituto. I dati sono contenuti nel terzo bollettino della sorveglianza pubblicato oggi. Ma gli esperti avvertono: i numeri sono destinati a crescere ancora, il picco verso Ferragosto.

Tra i casi confermati dall'inizio della sorveglianza al 30 luglio, 40 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, la più grave e che rischia di lasciare conseguenze nei pazienti, di cui quasi tutti nel Lazio (23 casi) e Campania (10), seguiti dai due casi in Piemonte, uno in Lombardia, tre in Veneto e uno in Emilia-Romagna. Due casi asintomatici identificati in donatori di sangue – uno in Veneto e l’altro in Campania – altri 46 casi di febbre (uno in Lombardia, 5 in Veneto, 35 in Lazio, 4 in Campania e uno Sardegna) e un caso asintomatico in Campania). Sono stati notificati al momento 8 decessi (1 in Piemonte, 2 nel Lazio, 5 in Campania).

La letalità è pari al 20%: il dato è stato calcolato sulle forme neuro-invasive finora segnalate. Un dato in linea con quanto già accaduto nel 2018 (20%) e leggermente più alto rispetto all’anno scorso (14% nel 2024).

Salgono a 31 le province con dimostrata circolazione del virus West Nile, appartenenti a 10 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna.

Nel 2024 ci sono stati 484 casi (266 nella forma neuro invasiva), con 36 decessi. Nel 2023 i casi notificati sono stati 394 (195 nella forma neuroinvasiva), con 32 decessi. Il 2022 è l'anno in cui ci sono stati più casi dall'inizio della sorveglianza, 728 (330 nella forma neuroinvasiva) con 51 decessi.

Rispetto alle altre arbovirosi – ovvero malattie causate da virus trasmessi da insetti come zanzare e zecche – dal 1 gennaio al 29 luglio 2025 al sistema di sorveglianza nazionale risultano: 98 casi confermati di Dengue (95 casi associati a viaggi all'estero e 3 casi autoctoni, età mediana 41 anni, 55% di sesso maschile, nessun decesso); 32 casi confermati di Chikungunya (30 casi associati a viaggi all'estero e 2 casi autoctoni, età mediana 46,5 anni, 53% di sesso maschile, nessun decesso); 4 casi di Zika virus (tutti importati, nessun decesso); 23 casi di Tbe (tutti autoctoni, età mediana 52 anni, 57% di sesso maschile, nessun decesso); 38 casi di Toscana virus (tutti autoctoni, età mediana 59,5 anni, 74% di sesso maschile, nessun decesso).