Orrore a Vignola (Modena): uccide madre e fratello dopo lite

VIGNOLA (Modena)

Ha ucciso a coltellate a madre e il fratello dopo una terribile lite. Quando i carabinieri sono arrivati, pochi minuti dopo la segnalazione dei vicini, hanno trovato i due già senza vita. E l’uomo, il presunto assassino, è stato portato via in ambulanza.

E’ questo l’orrore che si è manifestato ieri a tarda sera in via Torino a Vignola, colline di Modena, in una strada di villette alle porte del paese.

La chiamata è arrivata dai vicini di casa che hanno sentito urla terribili passata l’ora di cena, intorno alle 21.30. La donna aveva 88 anni, i due fratelli 67 e 68.

Tremenda la scena che si è presentata davanti ai carabinieri, accorsi in pochi minuti. Anche gli altri familiari, subito allertati, hanno raggiunto in breve tempo l’abitazione. In casa, infatti, giacevano i corpi dell’uomo e di suo madre. Entrambi erano già senza vita. I due abitavano insieme in questa villetta.

L’autore del terribile gesto sembra sia già stato individuato: si tratterebbe del fratello e figlio delle vittime. Un uomo che abita con la sua famiglia in un’altra casa, sempre in zona. Ieri sera il presunto assassino ha lasciato l’abitazione in ambulanza.

Sembra che all’origine del duplice omicidio ci sia una violenta lite, scoppiata poco prima ma di cui ancora non si conoscono le cause: il presunto assassino aveva raggiunto i familiari poco prima. Stando ai racconti dei vicini si sarebbero in un primo momento sentite delle urla, poi diventate grida strazianti quando la situazione è degenerata. Sul posto, pochi minuti dopo l’accaduto, sono accorsi i carabinieri, i mezzi di soccorso. Ora le indagini sono in mano ai militari della compagnia di Sassuolo che sono sul posto insieme ai colleghi del nucleo operativo di Modena e cercheranno di fare luce sulla dinamica e di capire cosa ha scatenato questo inferno. I parenti del presunto omicida l’hanno raggiunto all’ospedale.

Valentina Reggiani