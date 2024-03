Orban vola da Trump: "Presidente di pace"

"Un aspirante dittatore". "Un grande leader". Sono gli antitetici giudizi di Joe Biden e Donald Trump su Viktor Orban, che venerdì sera è stato accolto in pompa magna a Mar-a-Lago dal tycoon e Melania. "Sarebbe meglio per il mondo e per l’Ungheria se tornasse Trump", ha detto Orban in un video sui social, sottolineando che "durante la sua presidenza c’era pace in Medio Oriente e pace in Ucraina" e che "non ci sarebbe la guerra oggi se fosse ancora presidente degli Stati Uniti".